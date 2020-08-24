Абакан, , 06:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлено 18 носителей коронавируса, за весь период — 3289. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 августа в правительстве республики.

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Выздоровели 2994 человека. Получают лечение 258 человек, в том числе четверо пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за всё время скончались 37 пациентов с коронавирусом.

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