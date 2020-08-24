Тюмень, , 05:59 — REGNUM Тюменцы примут участие в краснодарском социальном проекте «Папы против травли». Об этом сообщает лидер программы патриотического воспитания «Достойный выбор» Максим Шереметьев.

По статистике, в России каждый третий ребенок с 7 до 18 лет испытывал на себе травлю в интернете, классе или дворе, или так называемый буллинг, поясняет тюменский организатор. Дети зачастую не справляются с травлей, им необходима помощь взрослых.

«Папы против травли» — это программа подготовки антибуллинговых тренеров, которая была разработана в Школе безопасности Сергея Киселева и поддержана Союзом отцов. Эта программа внедрена в школах Краснодара, Москвы, Южно-Сахалинска и сейчас запускается в Тюменской области.