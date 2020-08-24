Улан-Удэ, , 05:58 — REGNUM В Бурятии число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом за всё время эпидемии вплотную приблизилось к 5 тыс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтверждено 48 новых случаев.

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«18 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени более 4,2 тыс. человек выписаны из больниц с выздоровлением, в том числе 12 за последние сутки. В стационарах республики остаются 371 пациентов. Ещё 319 человек с лёгким течением COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

Скончалась одна пациентка 74 лет, которая была госпитализирована с COVID-19 тяжёлой формы, а также с двусторонней пневмонией, гипертонической болезнью, сахарным диабетом, онкологическим заболеванием слепой кишки с абсцессом передней брюшной стенки. Они 19 дней находилась в реанимации. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 49.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бурятии обратился к жителям в связи с резким приростом новых случаев заражения. По его словам, если негативная динамика сохраниться, то школы могут не открыться 1 сентября.

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