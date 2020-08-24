Горно-Алтайск, , 05:47 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 2020.

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«Коронавирус подтвердился у двух детей в городе Горно-Алтайске; у двух жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Турочакского района и у жителя Майминского района», — отметили в штабе.

Тем временем, выписаны из больниц с выздоровлением за сутки десять пациентов из Горно-Алтайска и ряда районов. Всего к настоящему времени выздоровели 1722 человека. Под наблюдением медиков остаётся 401 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в связи с ситуацией с коронавирусом власти республики ввели ограничения на проведение торжественных линеек 1 сентября. Так, они должны проходить только на открытом воздухе по отдельному графику, а число участников не должно превышать 50 человек.

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