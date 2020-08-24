Владивосток, , 05:56 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом, 54 пациента выздоровели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

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На 24 августа в регионе зарегистрировано 9042 носителя коронавируса, выздоровели 7222 человека, скончались — 100.

По мнению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, несмотря на напряженную эпидобстановку, край постепенно возвращается к нормальной жизни.

«Ситуация по распространению коронавируса в Приморье, как и по всей стране, сложная. Тем не менее, мы запускаем все отрасли экономики, делаем так, чтобы люди могли работать. Приближается 1 сентября, и я хотел бы напомнить главам муниципальных образований о необходимости проверки всех школ на предмет наличия всех средств дезинфекции, термометров. Я получаю в социальных сетях сообщения, что заставляют родителей собирать денежные средства на дезинфекцию. Такого быть не должно!» — сказал Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявили всего восемь новых случаев заражения коронавирусом.