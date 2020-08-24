Улан-Удэ, , 05:38 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к жителям республики в связи с резким ростом новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, к утру 22 августа было выявлено 56 больных и 22 носителя, что почти в два раза выше, чем за предыдущие дни. Он добавил, что носителями считаются люди, у которых подтверждено наличие вируса, но нет проявлений в виде ОРВИ или пневмонии.

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«И это все в предверии 1 сентября — начала учебного года! У нас в планах было открыть учебу для школьников и студентов в очном формате, а также открыть работу детских садов. Но если такая динамика прироста больных сохранится, то 1 сентября может и не состояться», — написал глава на своей странице в «Фейсбук».

В связи с этим Алексей Цыденов призвал жителей соблюдать все санитарные требования, носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства и не проводить массовых мероприятий. По его мнению, только ответственное поведение каждого жителя поможет улучшить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 августа общественном транспорте в Бурятии начнутся рейды мобильных групп для проверки соблюдения обязательного масочного режима среди пассажиров. Нарушителям требований может грозить штраф до 1,5 тыс. рублей.

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