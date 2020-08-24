Якутск, , 05:41 — REGNUM В Якутии за истекшие сутки из 2400 проведённых исследований выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске подтверждено 20 новых случаев коронавируса, в Мирнинском районе — четыре, по три случая — в Алданском, Нерюнгринском и Верхневилюйском районах. По два — в Горном, Мегино-Кангаласском районах. По одному случаю в Нюрбинском, Оленекском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Ленском районах.

На 24 августа в республике зарегистрировано более семи тыс. носителей коронавируса. С начала пандемии обработано 364 210 тестов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 за весь период наблюдений выявили в Благовещенске — 1434.