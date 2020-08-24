Иерусалим, , 05:24 — REGNUM Заражение коронавирусной инфекцией было подтверждено у министра репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамано-Шата. Об этом 24 августа сообщило издание Maariv.

По данным издания, министр сообщила о положительном результате тестирования на коронавирус в подразделение, отвечающее за безопасность парламента Израиля. После этого депутат Мики Леви в ходе заседания финансовой комиссии Кнессета попросил удалиться двух депутатов от партии «Кахоль-Лаван», которые накануне контактировали с главой министерства репатриации и интеграции.

В настоящее время в Израиле наблюдается рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 превысило 100 тысяч. Скончались от последствий заболевания COVID-19 более 800 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о создании в Израиле теста на коронавирус, позволяющего получить результат менее, чем за минуту.

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