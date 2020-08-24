Якутск, , 05:05 — REGNUM В Якутске, в Северо-Восточном федеральном университете, для части студентов в новом учебном году обучение начнётся дистанционно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В традиционном формате будут обучаться только первые курсы всех образовательных программ.

«Обучающиеся по образовательным программам СПО и бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры 1 курсов очной формы обучения будут учиться в традиционном формате с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — сообщила пресс-служба вуза.

Студенты со второго по пятый курсы, с 1 по 15 сентября будут обучаться в дистанционном формате.

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии № 5 в Екатеринбурге могут продолжить преподавать некоторые дисциплины в дистанционном режиме.