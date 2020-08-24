Благовещенск, , 04:54 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 за весь период наблюдений выявили в Благовещенске — 1434, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в области с момента начала пандемии зарегистрировали 3189 случаев заражения коронавирусом. Полностью излечились 2178 пациентов. Не справились с болезнью 48 человек.

Под медицинским наблюдением в регионе продолжают оставаться 659 контактных лиц с заболевшими.

В Приамурье за весь период пандемии провели более 216 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за сутки выявили всего восемь новых случаев заражения коронавирусом.