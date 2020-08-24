Благовещенск, , 04:32 — REGNUM В Амурской области на на полигоне Дальневосточного ВОКУ состоялось торжественное открытие международного конкурса «Суворовский натиск». Соревнования такого уровня впервые проходят на Дальнем Востоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединенном пресс-центре АрМИ-2020.

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В соревнованиях принимают участие команды из России, Афганистана, Белоруссии, Ирана, Конго, Мали, Мьянмы, и Экваториальной Гвинеи.

Зрители и участник соревнований на торжественном открытии увидели десантирование парашютистов, огневые и маневренные возможности современной техники Сухопутных войск.

«Мощные артиллерийские орудия «Гиацинт» выполнили стрельбу прямой наводкой, а маневренные БТР-82АМ и Т-72Б3М выполнили заезд с огневым поражением различных целей. Наводчики танков выполнили стрельбу из зенитных пулеметов по условной беспилотной авиации, поразив воздушные шары на разных высотах», — уточнили в пресс-центре.

Международный конкурс экипажей боевых машин пехоты «Суворовский натиск» проводится в рамках Армейских международных игр будет проходить в течение двух недель.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа участников Армейских международных игр 2020 из рядов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) отправилась в Москву. Следом за ними направятся еще участники из НОАК и ВВС НОАК. Армейские международные игры 2020 пройдут в нескольких странах, включая Россию, Белоруссию, Казахстан и Шри-Ланку, с 23 августа по 5 сентября текущего года.