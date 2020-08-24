Магадан, Магаданская область, , 04:11 — REGNUM В колледжи и техникумы Магаданской области подано более 1370 заявлений, выделено всего 1323 бюджетных места.

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Самым популярным у абитуриентов оказался политехнический техникум — очно там хотят учиться 367 человек. Бюджетных мест в техникуме в этом году 175, поэтому конкурс на некоторые специальности составляет по 3 человека на место, пишет «Магаданская правда».

На специальность «Информационные системы и программирование» подано 80 заявлений на 25 мест; «Геологическая съёмка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» — 67 заявлений на 25 мест; «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» — 60 заявлений на 25 мест; «Маркшейдерское дело» — 51 заявление на 25 мест.

А вот желающих пойти на факультеты «Обогащение полезных ископаемых» и «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» нашлось не много — не набирается даже по одной группе.

В Магаданском колледже экономики и сервиса из-за высокого спроса абитуриентов вместо одной бюджетной группы наберут две. Профессию «Контролёр банка» выбрали 69 человек, поэтому зачислят 50 человек вместо 25.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске больше всего заявлений на одно место подано по специальности «Стоматология» — 57,7 человек. На втором месте «Экономика» — 51,1 желающих. На третьем «Менеджмент» — 31,1 человек на место. Кроме того, в пятерке наиболее популярных специальности «Педиатрия» и «Юриспруденция».