Крайстчерч, Новая Зеландия, , 03:18 — REGNUM Судебный процесс над австралийцем Брентоном Харрисоном Таррантом, обвиняемом в нападении на мечеть в городе Крайстчёрче, начался в Новой Зеландии. Об этом 23 августа сообщает издание The New Zealand Herald.

Судебные слушания продлятся четыре дня, ожидается, что в ходе заседаний суда выступят не менее 60 пострадавших в результате нападения на мечеть и родственников погибших. Австралиец обвиняется в совершении теракта, убийствах и покушении на убийства, от услуг адвокатов он отказался, приняв решение самостоятельно представлять свои интересы. Свою вину Таррант признал полностью.

Дата судебного заседания переносилась несколько раз из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса. В итоге было решено назначить слушания. несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Здание суда и дороги к нему находятся под усиленной охраной полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Таррант обвиняется в убийстве 51 человека, покушении на убийство 39 человек, а также в организации и исполнении терактов в двух мечетях. Вооружённое нападение на мечети обвиняемый совершил в марте 2019 года.

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