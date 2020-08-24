Хабаровск, , 03:52 — REGNUM Школы Хабаровского края в этом году полностью обновят учебники для 10 классов. Уже заказали 374 984 экземпляра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На закупку учебников из краевого бюджета выделено 150 млн рублей.

Новые издания поступят во все районы Хабаровского края. Более 340 тыс. экземпляров учебной литературы, что составляет 92% от общей суммы заказа, уже поступили.

Кроме того, в школы Николаевского, Ванинского районов и им. Лазо заказали 11,7 тыс. электронных учебников и пособий.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область безвозмездно предоставит школам города Оша и Ошской области Киргизии 10 666 учебников по физике и химии для старших классов.