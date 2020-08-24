Хабаровск, , 03:20 — REGNUM Супруги Коноплянко из Хабаровского края вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года 2020» в номинации «Семья — хранитель традиций», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Виктор и Елена Коноплянко живут в посёлке Майский Советско-Гаванского района. Они бережно хранят историю своего рода. Елена — представитель коренного малочисленного народа — орочей. Самый дальний предок, о котором сохранились воспоминания в исторических источниках — Акунка Бутунгари 1870 года рождения. Он был у орочей старейшиной. Сопровождал известного путешественника Владимира Арсеньева. Бутунгари имел две награды от царя, в том числе за спасение экспедиции Арсеньева.

На участие в этой номинации было заявлено 79 кандидатов. Победили — 23. В ноябре по пяти номинациям состоится награждение 89 семей.

Жители Хабаровского края каждый год становятся победителями конкурса в разных номинациях. К примеру, в 2017 году также в номинации «Семья — хранитель традиций» победили супруги Колесниченко из Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Забайкалья торжественно поздравили две старейшие супружеские пары — Анатолия Леонтьевича и Валентину Фёдоровну Лазаревых и Михаила Ивановича Ма-Ван-Дэ и Прасковью Николаевну Середину. Супруги вместе без малого по 70 лет, их возраст от 88 до 95 лет, также они внесли вклад в Победу в Великой Отечественной войне.