Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Экстренное разрешение на лечение заболевших COVID-19 переливанием плазмы крови от уже переболевших пациентов выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США. Об этом 23 августа сказано в документе, распространённом пресс-службой ведомства.

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В ведомстве отметили, что разрешение было выдано в связи с тем, что данный метод данный метод может быть эффективен при лечении пациентов, заболевших COVID-19. Был сделан вывод, что уже известные потенциальные плюсы данного метода перевешивают возможные потенциальные риски.

На настоящее время, согласно данным университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчёт на основе информации, получаемой от федеральных и местных властей, всего в США выявлено более 5,69 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 176 645 человек.

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