Берлин, , 01:31 — REGNUM Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный был отравлен ядом, но останется жив. Такое заявление сделал 23 августа основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль (Jaka Bizilj) в своём интервью Bild.

Как отметил Бизиль, для российского блогера решающим стал вопрос, сможет ли он пережить отравление без последствий для своего здоровья. По его мнению, для полной ясности в данном вопросе потребуется длительное время.

Яка Бизиль «Навальный выживет после отравления ядом, но будет недееспособен в течение нескольких месяцев», — заявил глава Cinema fоr Peace.

При этом Бизиль отметил, что сам он не имеет отношения к медицине и его мнение составлено на интерпретации им событий последних двух-трёх дней. Основатель организации Cinema fоr Peace добавил, что точный прогноз могут дать только немецкие врачи и всем заинтересованным лицам стоит дождаться их оценки состояния блогера.

Напомним, оппозиционный блогер Навальный почувствовал себя плохо на борту самолёта, летевшего из Москвы в Томск 20 августа. Авиаборт совершил экстренную посадку в Омске, где блогер был госпитализирован в состоянии естественной комы. По результатам обследования Навального омскими врачами в его организме были найдены кофеин и алкоголь, никаких отравляющих веществ найдено не было. Проблемы со здоровьем у блогера, по мнению медиков, возникли из-за резкого нарушения углеводного баланса в организме. Тем не менее, семья и окружение блогера постоянно демонстрировали недоверие российским медикам и настояли на его отправке в германскую клинику Charite, транспортировку организовала организация Cinema fоr Peace.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что блогера Навального в Германии объявили «официальным гостем» канцлера ФРГ Ангелы Меркель, несмотря на то, что российский оппозиционер не является государственным деятелем.

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