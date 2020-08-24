Элиста, , 00:46 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков подписал документ, согласно которому учреждения среднего и средне-профессионального образования в новом учебном году примут учеников с учётом строгого соблюдения санитарных норм, передаёт ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости», «К чему готовятся школы: новые правила Роспотребнадзора — все новости»

«У нас всё готово для организации учебного процесса не только в традиционном, очном, но и в дистанционном форматах. При необходимости мы сможем гибко комбинировать разные варианты, исходя из ситуации. Нашим правительством проведена большая работа по подготовке к учебному году в новых условиях», — отметил в ходе заседания оперштаба глава Калмыкии.

В новом учебном году в образовательных учреждениях обязательной станет термометрия и дезинфекция. Масочный режим будут соблюдать только педагоги. В настоящее время ведётся работа над расписанием занятий, которое минимизирует контакты между учениками.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыки проведут школьные линейки для первоклассников и выпускников