Элиста, , 00:32 — REGNUM Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил о возможности проведения традиционных школьных линеек 1 сентября. Однако отметить День знаний смогут только первоклассники и выпускники, передаёт ИА REGNUM.

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«Как и во всей России, вопрос целесообразности проведения линеек остаётся открытым. В любом случае, дети не должны остаться без праздника. Предоставляем школам возможность провести торжественные линейки. Но только для первых и 11-х классов, и с учетом всех эпидемиологических предписаний», — отметил глава Калмыкии.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия текущий этап ограничений из-за коронавируса продлён на две недели — до 6 сентября включительно.

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