Элиста, , 00:24 — REGNUM В Республике Калмыкия в связи со сложной эпидемиологической обстановкой власти приняли решение продлить текущий этап ограничений на две недели, передаёт ИА REGNUM.

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Согласно указу, который подписал глава республики Бату Хасиков, в Калмыкии из-за угрозы распространения коронавируса послаблений ограничительных мер не предвидится до 6 сентября включительно. В документе говорится и о действующих ограничениях для детских садов и организаций дополнительного образования. Так, дошкольные учреждения по-прежнему работают в режиме дежурных групп численностью до десяти человек.

В республике продолжает действовать масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Посетителям общественных мест необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра.

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