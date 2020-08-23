Москва, , 23:32 — REGNUM За минувшие сутки в столице России скончались десять пациентов с COVID-19. Об этом 23 августа сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве (от COVID-19) скончались 10 пациентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию и подтвержден диагноз «пневмония».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Москве заразились SARS-CoV-2 два артиста театра имени Вахтангова.

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