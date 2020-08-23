Москва, , 22:04 — REGNUM В России после лечения от коронавируса выздоровели более 10,3 тыс. военных. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны РФ.

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"Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 349 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки выздоровели 25 военных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России выявлено 956 749 случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 16 383 человека, выздоровели — 770 639. Всего было проведено более 34,4 млн тестов на коронавирус.

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