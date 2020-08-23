Салехард, , 19:18 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Основные очаги заражения на 23 августа: Салехард — 12 положительных тестов; Новый Уренгой — 8; Ноябрьск — 6; Надым — 6.

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 23 августа зарегистрировано 13 019 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 467 человек, 87 пациентов с COVID-19 скончались.