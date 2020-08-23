Переславль-Залесский, Ярославская область, , 18:22 — REGNUM Главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков призвал прекратить травлю омских врачей, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.

Врач George Hodan George Hodan

«Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестёр — они достойно справились со своей задачей. В конечном итоге то, что пациент жив и стабилен, заслуга именно их», — написал Харчиков на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, тот хаос, который породили сторонники Навального, «не выдерживает никакой критики». Для омских врачей поступивший в больницу блогер — в первую очередь пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием четкого анамнеза жизни и болезни.

«Для определения тактики ведения таких больных требуется время и спокойная обстановка — то чего не хватало специалистам БСМП 1 г. Омска», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медицинская сестра из Больницы скорой медпомощи № 1 города Омска Анна Смирнова прокомментировала поведение журналистов и сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые осаждали медицинское учреждение, когда тот проходил в нем лечение.

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