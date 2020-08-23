Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа 2020, 18:22 — REGNUM Главный врач Переславской центральной районной больницы Кирилл Харчиков призвал прекратить травлю омских врачей, которые спасли жизнь блогеру Алексею Навальному.

Врач
Врач
George Hodan George Hodan

«Призываю прекратить травлю омских врачей и медсестёр — они достойно справились со своей задачей. В конечном итоге то, что пациент жив и стабилен, заслуга именно их», — написал Харчиков на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, тот хаос, который породили сторонники Навального, «не выдерживает никакой критики». Для омских врачей поступивший в больницу блогер — в первую очередь пациент с неизвестным диагнозом, с отсутствием четкого анамнеза жизни и болезни.

«Для определения тактики ведения таких больных требуется время и спокойная обстановка — то чего не хватало специалистам БСМП 1 г. Омска», — добавил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее медицинская сестра из Больницы скорой медпомощи № 1 города Омска Анна Смирнова прокомментировала поведение журналистов и сторонников оппозиционного блогера Алексея Навального, которые осаждали медицинское учреждение, когда тот проходил в нем лечение.

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