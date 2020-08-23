Москва, , 16:29 — REGNUM В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 23 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Аэропорт «Внуково» Maxfastov

Так, по состоянию на 16:23 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще шесть отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа в городском округе Клин совершил жесткую посадку легкомоторный самолет Wilga 35. ЧП, в результате которого пострадал один человек (пилот), произошло на аэродроме Щекино.