Магас, , 16:02 — REGNUM В Ингушетии 23 августа произошло боестолкновение между сотрудниками сил правопорядка и бандитами. В результате спецоперации были нейтрализованы два боевика. В ходе перестрелки пострадали также два сотрудника спецслужб, сообщили ИА REGNUM в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Двое сотрудников спецназа получили ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении пресс-центра.

Как сообщало ИА REGNUM, трое боевиков были обнаружены 23 августа при проведении оперативно-разыскных мероприятий в частном доме в селе Троицкое Сунженского района. На предложение сдаться они ответили огнем и были уничтожены. На месте происшествия были обнаружены большое количество боеприпасов, автоматы, пистолеты и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

Читайте ранее в этом сюжете: Двух боевиков ликвидировали в Ингушетии

Читайте развитие сюжета: В Ингушетии ликвидированы три сторонника ИГИЛ*