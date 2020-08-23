Скопье, , 15:43 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии в воскресенье, 23 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1414 человек было выявлено 137 носителей коронавируса.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 13 595 случаев заражения, 564 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За последние сутки в стране скончался один пациент. 10 110 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 2921 человек.

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Вторая волна эпидемии в Македонии, по всей видимости, идет на спад, однако в ожидании осенней волны эпидемии власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. Страна по-прежнему занимает первое место в регионе Западные Балканы по смертности среди пациентов с COVID-19, однако это печальное первенство от нее достаточно скоро может перейти к Косово.

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