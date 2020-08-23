Донецк, , 14:13 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике выявили тридцать новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

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Уточняется, что два случая инфицирования подтвердили у прибывших с Украины, четыре — у прибывших из России. Среди новых случаев инфицирования восемь выявили среди медицинских работников.

Сообщается также, что за сутки был зарегистрирован один летальных случай.

За весь период эпидемии в республике было зарегистрировано 2322 случая заражения. 1069 человек находятся на лечении, 1125 человек вылечились, 128 — умерли.

С 25 июня по 23 августа 2020 года SARS-CoV-2 был выявлен у 115 человек, прибывших с территории Украины.