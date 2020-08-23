Киев, , 13:35 — REGNUM Медики оценивают состояние депутата Верховной рады Юлии Тимошенко, которая заразилась коронавирусом SARS-CoV-2, как тяжелое. Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Сороки, у Тимошенко выявлено заражение коронавирусом SARS-CoV-2 — тест дал положительный результат. Медики оценивают состояние Тимошенко как тяжелое, у нее высокая температура — 39 °C.

Напомним, что на Украине с начала пандемии выявлено 105 тыс. случаев заражения коронавирусом. К сегодняшнему дню половина пациентов уже выздоровела. Скончались 2271 пациент.