Берлин, , 13:31 — REGNUM Российский оппозиционный блогер Алексей Навальный, который был доставлен самолетом из Омска в германскую клинику «Шарите» в Берлине для лечения, официально признан гостем федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом сообщает телеканал ZDF.

По данным телеканала, официальным гостем Меркель Навальный признан для того, чтобы предоставить блогеру «лучшую защиту из всех возможных». Федеральное министерство внутренних дел Германии подтвердило это информацию.

При этом тот факт, что Навальный не является государственным деятелем для германской стороны значения не имеет. У палаты Навального и у здания клиники германская полиция установила круглосуточное дежурство. По мнению журналистов ZDF это можно рассматривать как политическое заявление в адрес Москвы.

Напомним, что Навальный почувствовал себя плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву утром 20 августа. Борт экстренно посадили в Омске, где Навального госпитализировали.

Окружение Навального сразу же начало утверждать, что их блогера якобы отравили и сделали это непременно российские спецслужбы. При этом омские врачи провели обследование Навального и заявили, что его проблемы со здоровьем связаны с нарушением углеводного баланса в организме — у него резко понизился уровень сахара. Также в анализах Навального был обнаружен алкоголь и кофеин. Три независимые лаборатории исследовали анализы Навального и никаких ядов в его организме обнаружено не было.

Тем не менее сторонники Навального продолжали раскручивать информационную шумиху вокруг этого происшествия и утверждать, что блогер якобы отравлен и его срочно нужно вывезти за границу. И это при том, что он является фигурантом одного уголовного дела и дал подписку о невыезде, а также проходит испытательный срок после другого уголовного дела, по которому ему дали условный срок.

Омские врачи оказали Навальному всю необходимую медицинскую помощь и его состояние было стабилизировано — наметилась положительная динамика. Но родственники Навального настояли на его перевозке за рубеж. По каким-то странным причинам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти конечно же выпустят Навального за рубеж для лечения, хотя никаких законных оснований для этого нет и квалифицированная медицинская помощь может быть оказана ему как в Омске, так и в Москве.

В итоге Навального самолетов доставили в Германию.