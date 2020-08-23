Ереван, , 13:18 — REGNUM В Армении за сутки выявили 176 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели еще 84 пациента, сообщили 23 августа в пресс-службе министерства здравоохранения.

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Сообщается, что за сутки также было зарегистрировано два летальных случая.

Численность выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Армении составила 42 792. Выздоровели 35 991 человек, умерли 852 инфицированных. Лечение проходят 5694 инфицированных.

На текущий момент в республике было проведено 195 194 исследования для выявления коронавируса.