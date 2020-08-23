Санкт-Петербург, , 13:11 — REGNUM В самом сердце Санкт-Петербурга, на Сенатской площади у Медного всадника, рядом со зданиями Сената и Синода, состоялась массовая молодежная акция, посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

Акция, приуроченная к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации Дарья Драй © ИА REGNUM

Первым эпизодом трех часового действа стал молодежный флешмоб «Вперед, Россия».

Затем участников акции и ее зрителей ждал двухчасовой праздничный концерт.

Между выступлениями артистов устраивалась танцевальная зарядка от студентов института физической культуры и спорта РГПУ им. А.И. Герцена.

Одновременно на Сенатской площади все три часа продолжалась работа креативного пространства и творческих мастер-классов.

Как рассказали в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурге, все желающие смогли поиграть в настольные игры или, например, нарисовать картину, смастерить своими руками поздравительную открытку и так далее.

Лучшие участники акции смогли выиграть ценные призы в тематическом розыгрыше.