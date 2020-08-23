Кишинёв, , 12:58 — REGNUM В Молдавии состоялся автопробег участников «Бессмертного полка» по случаю 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Об этом 23 августа на своем telegram-канале сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

Автоколонна выдвинулась из города Кишинев (где участники акции собрались у Мемориала воинской славы «Вечность») в село Шерпень, где находится Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм».

В акции, которая по словам президента Молдавии «способствуют сохранению памяти о тех, кто отдал жизни за мир и спокойствие» в республике, приняли участие около двухсот ретро-автомобилей, включая те, которые были на полях сражений во время Великой Отечественной войны.

Напомним, сегодня, 23 августа, в Молдавии отмечают годовщину Ясско-Кишиневской операции Вооруженных сил СССР, которая была проведена с 20 по 29 августа 1944 года и завершилась освобождением Молдавской ССР от немецко-фашитской оккупации и выведением Румынии из войны на стороне Третьего рейха.