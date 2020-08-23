Тюмень, , 12:18 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлены 50 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 23 августа зарегистрировано 7380 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6855 человек, 29 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 23 августа семь пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.