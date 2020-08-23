Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области за 22 августа зафиксировано ещё 129 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

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Из новых выявленных пациентов 57 граждан находятся в Екатеринбурге. Также такие случаи есть в Богдановиче, Первоуральске, Ревде, Нижнем Тагиле, Серове и ряде других территорий.

С начала пандемии регионе обнаружены 24 355 вирусоносителей. Из них выздоровели уже 19 506.