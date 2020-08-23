Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки лабораторно подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 23 августа в федеральном оперштабе. Такая же цифра новых случаев объявлялась и днем ранее. До этого два дня находили по 29 новых случаев.

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В целом суточный показатель заражения в Ленобласти остается на отметке около 30 случаев в сутки уже долгое время, с 9 августа. Это примерно в шесть раз меньше, чем в соседнем Санкт-Петербурге.

Общее число зафиксированных заражений в регионе на 23 августа составляет 6569 случаев за всё время пандемии. Выздоровели и выписаны 4840 человек.

Скончались от COVID-19 в Ленинградской области 74 человека: за последние сутки летальных случаев не было, днем ранее сообщалось о четырех смертях.

Добавим, что за период 15−21 августа показатель прироста новых заразившихся в Ленинградской области составил 3% (+195 случаев). Средний показатель по РФ за тот же срок — 4%.

По данным оперативного штаба по Ленобласти, новые случаи заражения коронавирусом в регионе в субботу, 22 августа, зафиксированы во Всеволожске и Всеволожском районе (13 случаев), в Гатчинском районе (4 случая), Кировске и Кировском районе (5 случаев), Киришах и Киришском районе (2 случая). По одному случаю выявлено в Кингисеппе, Сланцах, Тихвине, а также в Ломоносовском районе Ленобласти.

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