Пермь, , 12:07 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 23 августа, зафиксировано два летальных исхода пациентов с COVID-19, сообщает краевой минздрав.

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По данным ведомства, один пациент скончался от новой коронавирусной инфекции, второй — от сопутствующего заболевания.

С начала пандемии в регионе скончался 321 пациент COVID-19. Причиной смерти 198 пациентов медики называют COVID-19, еще 123 человек — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 7 409 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 5 205 пациентов.

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