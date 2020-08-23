Пермь, , 12:05 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 23 августа, выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах на лечении находятся 46 пациентов, в домашних условиях под меднаблюдением — 14 человек, сообщает краевой минздрав.

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Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,9 (на 22 августа — 0,9).

С начала пандемии в регионе выявлено 7 409 носителей SARS-CoV-2. Скончался 321 пациент с COVID-19. Оправились от болезни 5 205 пациентов. Продолжают лечение в больницах 455 пациентов.

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