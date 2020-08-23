Челябинск, , 11:59 — REGNUM В Челябинской области за 22 августа умерли ещё четыре пациента, заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

Из них новых жертв COVID-19 нет. Все они скончались от других заболеваний. Среди умерших значатся три женщины (69, 70 и 80 лет) и 90-летний мужчина.

С начала пандемии на Южном Урале от COVID-19 умерли 103 человека. Ещё 232 скончались от других заболеваний.