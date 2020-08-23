Киев, , 12:47 — REGNUM Об осквернении памятника погибшим во время голода 1932−1933 годов на территории Украинской ССР, заявил бывший директор украинского института национальной памяти, депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Вятрович. Об этом украинский политик написал 22 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, речь идет о бронзовой скульптуре девочки с колосьями в руках, которая является частью мемориального комплекса, посвященного жертвам голода 1932−1933 годов, расположенного в городе Киеве в Печерском районе.

Владимир Вятрович сообщил, что директор национального музея голодомора-геноцида уверяет, что фигура не была повреждена и вскоре ее вернут на место.

«Но это не изменит того, что где-то рядом с нами живут чудовища, способные разрушить такой памятник», — написал Вятрович.

Напомним, на Украине голод 1932−1933 годов, которым была охвачена не только территория Украинской ССР, называют «голодомором» и официально считают геноцидом украинского народа, в котором виновна советская власть.

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