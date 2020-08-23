Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 23 августа, референс-центр подтвердил 91 случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе выявлено 9258 носителей SARS-CoV-2. От последствий новой коронавирусной инфекции скончался 71 человек.

От болезни оправились 7648 человек. В стационарах продолжают лечение 779 пациентов. Медики оценивают состояние 79 человек как тяжелое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 12 пациентов.