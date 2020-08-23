Тамбов, , 11:42 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Тамбовской области за прошедшие сутки, данные статистики опубликованы 23 августа федеральным оперативным штабом.

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С выздоровлением после коронавируса в регионе за сутки выписали четырёх человек. Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом не изменилась.

Всего за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус в регионе подтвердились у 6565 человек, выздоровели 5574 пациента, 44 скончались.