Иваново, , 11:38 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 23 августа.

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За сутки выздоровевшими после коронавируса признаны 11 пациентов, их выписали из стационаров либо сняли с амбулаторного наблюдения. Статистика смертности не изменилась.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7110 человек, выздоровели 5889 пациентов, 112 скончались.