Севастополь, , 11:32 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 23 августа в пресс-службе правительства города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«По состоянию на утро 23 августа зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. Все пациенты — местные жители в возрасте от 33 до 79 лет, контактные по заболевшим ранее людям», — уточнили в оперативном штабе.

Всего в регионе с марта положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 464 человека. Выздоровели 358 человек, в том числе четверо за минувшие сутки. 15 человек скончались. В стационарах продолжают лечение 76 пациентов.