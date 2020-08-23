Волгоград, 23 августа 2020, 11:35 — REGNUM За минувшие сутки результаты 109 положительных тестов на коронавирус подтверждены в Волгоградской области. Данные предоставили 23 августа в федеральном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
В целом в регионе подтвердили уже 11 299 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны девять пациентов, всего завершили лечение выздоровлением 7608 человек.
В России за сутки выявили 4852 носителей коронавируса.