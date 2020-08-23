Рязань, , 11:33 — REGNUM За прошедшие сутки 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Рязанской области, сообщили 23 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 151 пациент, в том числе пять детей.

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С начала пандемии в регионе выявили 6937 носителей коронавируса. Больше всего заразившихся в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2781 граждан. Выздоровели 6123 человек.

Ещё 29 положительных тестов находятся на подтверждении в региональном минздраве.