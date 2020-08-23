Брянск, 23 августа 2020, 11:33 — REGNUM Ещё 30 носителей коронавируса выявлено в Брянской области за истекшие сутки. Лаборатории проверили 1291 тестов, сообщили 23 августа в региональном оперативном штабе.
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Всего в Брянской области подтверждено к этому часу 7993 случая заражения коронавирусом. Завершили лечение выздоровлением 6558 человек, из них 81 выписан за минувшие сутки.
В целом лаборатории региона провели 131 576 исследований.