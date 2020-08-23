Белгород, 23 августа 2020, 11:33 — REGNUM 43 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за прошедшие сутки. Данные предоставили 23 августа в федеральном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
Общее количество выявленных носителей коронавируса в регионе достигло 7033. За сутки выписаны 30 пациентов, в целом выздоровели 6172 человек.
В России за сутки подтвердили 4852 случая заражения коронавирусом.