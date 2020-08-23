Орел, , 11:28 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за минувшие сутки, данные 23 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

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Статистика смертности за сутки не изменилась. Выздоровевшими медики признали ещё 32 пациента, они выписаны из стационаров либо сняты с амбулаторного учёта.

В общей сложности положительные результаты тестов на коронавирус в регионе получили 6681 человек, выздоровели 5192 пациента, 101 человек скончался.