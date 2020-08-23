Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге выявили 180 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Последние трое суток суточный показатель новых заражений в городе на Неве держится на отметке более 180 случаев, хотя до этого долгое время он находился на уровне 160 и менее случаев в сутки. С чем связан наблюдаемый рост — пока неизвестно.

С учетом новых данных в Петербурге официально подтвержден 35 191 случай инфицирования коронавирусом за всё время пандемии. Это третий показатель в РФ, после Москвы и Московской области.

По смертности от COVID-19 Петербург находится на второй строчке после столицы. За всё время в Петербурге эта болезнь стала основной причиной смерти для 2342 заболевших. В том числе 10 человек скончались за последние сутки и 18 человек — днем ранее. Летальность коронавирусной инфекции в Петербурге остается самой высокой в стране — умерло 6,65% от общего числа заразившихся.

По данным оперштаба, за минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением в Петербурге 63 человека, общее количество переболевших на 23 августа составляет 25 150 человек.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 681 человек. Под медицинским наблюдением находится 314 человек, из них 146 — в обсерваторе, 168 — контактные лица без симптомов.

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